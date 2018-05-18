SJK Seinajoki - Inter Turku düellosu

Finlandiya Veikkausliiga maçında SJK Seinajoki ile Inter Turku, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 7 puanlı SJK Seinajoki 9. sırada bulunuyor, Inter Turku 5 puana sahip ve 11. sırada. SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Inter Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 127 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SJK Seinajoki kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Inter Turku sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

SJK Seinajoki son haftadaki Inter Turku müsabasında 5-0 kazandı.

Inter Turku ise SJK Seinajoki karşılaşmasında 5-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan SJK Seinajoki, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Inter Turku, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Inter Turku 7 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.