SJK Seinajoki - KuPS Kuopio maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında SJK Seinajoki ile KuPS Kuopio, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. SJK Seinajoki 7 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken KuPS Kuopio 8 puanda ve 3. sırada. SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KuPS Kuopio son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 527 kodlu maçı oynayanlar; SJK Seinajoki galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, KuPS Kuopio galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

SJK Seinajoki son hafta oynanan Inter Turku maçında 5-0 kazandı.

KuPS Kuopio, PS Kemi karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan SJK Seinajoki, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

KuPS Kuopio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. KuPS Kuopio, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.