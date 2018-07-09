SJK Seinajoki - RoPS düellosu

Finlandiya Veikkausliiga maçında SJK Seinajoki ile RoPS, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 16 puanlı SJK Seinajoki 9. sırada bulunuyor, RoPS 35 puana sahip ve 2. sırada. SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. RoPS son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 443 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SJK Seinajoki kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, RoPS sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

SJK Seinajoki son hafta oynanan Inter Turku maçında 5-0 kazandı.

RoPS, Hjk Helsinki karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan SJK Seinajoki, 11 gol attı ve 10 gol yedi.

RoPS, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda RoPS 11 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.