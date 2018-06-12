SJK Seinajoki - TPS Turku sahaya çıkıyor

SJK Seinajoki ve TPS Turku, 12 Haziran 2018 Salı günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. 9 puanlı SJK Seinajoki 10. sırada bulunuyor, TPS Turku 7 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi SJK Seinajoki, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SJK Seinajoki kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, TPS Turku sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

SJK Seinajoki önceki hafta MyPa mücadelesinde 3-1 kazandı.

TPS Turku ise IFK Mariehamn maçında 3-1 yenildi.

SJK Seinajoki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. SJK Seinajoki, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

TPS Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. TPS Turku, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.