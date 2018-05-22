Skeid - Valerenga B maçı heyecanı

Norveç 2.Lig Grup 2 heyecanı devam ediyor. Skeid, 22 Mayıs 2018 Salı günü Valerenga B takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Skeid 9 puanla 3. sırada, Valerenga B 7 puanla 10. sırada bulunuyor. Skeid, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Valerenga B son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 412 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Skeid kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Valerenga B sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Skeid son hafta oynanan Alta maçında 0-1 kazandı.

Valerenga B ise Ham Kam maçında 0-3 yenildi.

Skeid, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 0 gol yedi.

Valerenga B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Valerenga B, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.