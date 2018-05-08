Skeid - Valerenga rakamlar

Norveç NM Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Skeid, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Valerenga takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:15. Ev sahibi Skeid, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Valerenga, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 478 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Skeid kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Valerenga sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Skeid önceki hafta Valerenga mücadelesinde 0-3 yenildi.

Valerenga ise Skeid maçında 0-3 kazandı.