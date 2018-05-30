Skelleftea - Umea FC maçı heyecanı

Skelleftea ve Umea FC, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü İsveç 1.Lig Kuzey maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 3 puanlı Skelleftea 16. sırada bulunuyor, Umea FC 10 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Skelleftea, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Umea FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 286. İddaa'da Skelleftea kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Umea FC kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Skelleftea önceki hafta BK Forward mücadelesinde 4-0 yenildi.

Umea FC, Nyköpings BIS karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Skelleftea, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 9 gol yedi.

Umea FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Umea FC, 3 gol atarken 6 gol yedi.