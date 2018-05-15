Skive IK - Esbjerg sahaya çıkıyor

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Skive IK, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Esbjerg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. 18 puanlı Skive IK 12. sırada bulunuyor, Esbjerg 56 puana sahip ve 2. sırada. Skive IK son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Esbjerg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 477 kodlu maçı oynayanlar; Skive IK galibiyet oranı 6.25, beraberlik oranı 3.75, Esbjerg galibiyet oranı 1.30. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Skive IK son haftadaki Fredericia müsabasında 3-2 yenildi.

Esbjerg, Brabrand karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Skive IK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Skive IK, kendi sahasında 21 gol attı, 34 gol yedi.

Esbjerg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Esbjerg, 28 gol atarken 11 gol yedi.