Skive IK - Vejle-Kolding maçı ne zaman?

Danimarka 1.Lig maçında Skive IK ile Vejle-Kolding, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Skive IK 18 puanla 12. sırada, Vejle-Kolding 56 puanla 1. sırada bulunuyor. Skive IK son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Vejle-Kolding, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 241 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Skive IK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Vejle-Kolding sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Skive IK önceki hafta Fredericia mücadelesinde 3-2 yenildi.

Vejle-Kolding ise Fremad Amager maçında 1-0 yenildi.

Skive IK, evinde 1 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 31 gol yedi.

Vejle-Kolding ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vejle-Kolding, 18 gol atarken 13 gol yedi.