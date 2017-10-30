Skoda’nın küçük SUV’u büyük iddiayla gelecek

Türkiye SUV’ların pazar payının hızla büyüdüğü bir ülke oldu. Her ne kadar bu araçların satışları henüz Avrupa pazarında olduğu gibi toplam pazarın yüzde 25’i seviyesine ulaşmadıysa da piyasaya yeni giren modellerle bu oranın yakalanması da mümkün görünüyor.

SUV pazarının etkili oyuncularından biri de Çek markası Skoda. Volkswagen grubunun bu yenilikçi markası Kodiaq’tan sonra, küçük kardeşi Karoq’u satmaya hazırlanıyor. Son yıllarda talep gören modeller üreten Skoda özellikle Avrupa pazarında çok talep görüyor. Türkiye’de ise bu yıl satışları geçen yılın bir miktar altında kaldı. Bu durumun büyük ölçüde Avrupa’dan gelen yoğun talepten ötürü kendilerinin yeterince araç alamamasından kaynaklandığını söyleyen Genel Müdür Tolga Senyücel gelecek yılın ilk çeyreğinden itibaren satılacak Karoq’la birlikte, satışlarının yeniden eski seviyesine çıkacağını öngördü. Türkiye’de hemen her segmentte SUV’a olan talep artıyor. Bu otomobilleri sunabilen marklar da pazardan payı kapıyor. Bu yıl SUV satışlarının artış oranı yüzde 23.5 seviyesinde. Yılın ilk 9 ayında satılan araçların yüzde 16’sını da SUV’lar oluşturdu. Bu oran Avrupa pazarında yüzde 25 civarında olduğundan Türkiye’de büyük bir büyüme potansiyeli olduğu görülüyor ve bu sınıfta sunulan ürünler hızla artıyor.

BAGAJ HACMİ 521 LİTRE

Gazete Habertürk'ün haberine göre 2018 baharından itibaren satılacak Karoq, 4.382 mm uzunluğa, 1.841 mm genişliğe ve 1.605 mm yüksekliğe sahip. Ama 2.638 mm’lik dingil mesafesiyle özellikle arka koltuklarında sunduğu 69 cm’lik diz mesafesi ve koltukları yatırıldığında 1630, “VarioFlex” sistemi sayesinde çıkarıldığında ise 1810 litreye kadar genişleyen 521 litrelik bagaj hacmiyle fark yaratıyor.

ÜÇ MOTOR SEÇENEĞİ OLACAK

Skoda Karoq, Türkiye’de 115 beygir gücünde 1.0 litre, silindir kapama teknolojisine sahip 150 beygir gücünde 1.5 litre benzinli ve 115 beygir gücünde 1.6 litre dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneğiyle sunulacak. Tüm motorlar, 6 ileri manuel ya da 7 ileri DSG otomatik vites kutusu seçenekleriyle alınabilecek. Skoda Karoq’un fiyatı ise gelecek yıl açıklanacak.

SATIŞLAR YÜZDE YÜZ ARTTI

Son üç yılda 35 milyon Euro yatırımla bayilerini yenileyen ve sayısını 41’e çıkaran Skoda satışlarını da yüzde yüz artırdı. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, Çek Cumhuriyeti’nde üretilen Karoq’un yıllık kapasitesinin 120 bin civarında olduğunu kaydetti. Talebin ise 200 binin üzerinde olduğunu belirten Yücel “Bu da tedarik sıkıntısı yaşatacak. Türkiye kotamız 2 bin 500 adet araç ama 6 bin adet bile alabilseydik satarız” dedi.

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