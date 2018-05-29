Skövde AIK - Husqvarna FF maçı rakamları

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Skövde AIK, 29 Mayıs 2018 Salı günü Husqvarna FF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. 5 puanlı Skövde AIK 13. sırada bulunuyor, Husqvarna FF 1 puana sahip ve 16. sırada. Skövde AIK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Husqvarna FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da Skövde AIK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Husqvarna FF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Skövde AIK önceki hafta Husqvarna FF mücadelesinde 1-3 kazandı.

Husqvarna FF ise Skövde AIK karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Skövde AIK, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Husqvarna FF, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Husqvarna FF 2 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.