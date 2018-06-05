Skövde AIK - Ljungskile rakamlar

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Skövde AIK, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Ljungskile takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 8 puanlı Skövde AIK 13. sırada bulunuyor, Ljungskile 8 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Skövde AIK, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ljungskile son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Skövde AIK kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ljungskile kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Skövde AIK önceki hafta Husqvarna FF mücadelesinde 1-3 kazandı.

Ljungskile, Mjallby karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Skövde AIK, 4 gol attı ve 9 gol yedi.

Ljungskile, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Ljungskile, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.