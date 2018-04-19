Rus heyet, bugün OPCW'de yapılan oturumdaki açıklamalarında, İngiltere'nin Skripaller'in sağlığı hakkında Rus uzmanların erişimini kısıtlamak amacıyla ikiliyi suni komaya soktuğunu vurguladı.

İngiltere'nin Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Skripal'in evinde yüksek oranda askeri nitelikteki Novichok kimyasalına rastlandığı bildirilmiş, baba kızın üzerine sadece "çok ufak bir miktarı" kullanılan zehrin sıvı formda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, evleri dışında baba-kızın zehirlendiği gün gittikleri bir bar, bir lokanta, ambulans istasyonları ve polis aracı da dahil 8 yere daha zehrin bulaştığının düşünüldüğü kaydedilmişti.

Salisbury kentinde yaşanan olayın ardından, madde zaman içerisinde kaybolmadığı gerekçesiyle zehrin etrafta bıraktığı izlerin temizlenmesi için başlatılan operasyonda yaklaşık 200 askeri personelin temizleme çalışmasında bulunduğu ve birkaç ay süreceği ve milyonlarca sterline mal olacağı belirtildi.

YULIA SKRIPAL'İN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sergey Skripal'in 33 yaşındaki kızı Yulia Skripal'in İngiltere'ye gitmeden önce Moskova havaalanındaki görüntüleri ise kamera kayıtlarında yer aldı.

BMGK'DA SALISBURY TARTIŞMASI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere'nin talebi doğrultusunda, Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesine ilişkin son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın "sinir gazı ile zehirlenmesi" ve Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin, "Utanma duygusu olmayanların utanç verici davranışlarını yüzüne vurmayacağım." dedi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Salisbury'deki zehirlenme olayında ülkesine İngiltere ve ABD'nin yönelttiği suçlamaları reddederek, hem Salisbury hem de Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah kullanımın "Rusya'ya karşı provokasyon" olduğunu öne sürdü.

NELER YAŞANDI?

Skripal ve kızı, 4 Mart'ta bir alışveriş merkezinin önündeki bankta bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere yönetimi, olaydan dolayı Rusya'yı sorumlu tutmuş ve İngiltere'nin dahil olduğu birçok AB üyesi ülke ve ABD, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

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