Skrtel, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde sakatlığı iyileşmeyen Martin Skrtel, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

Bugün yapılan kontrollerde kasık ağrıları artan Martin Skrtel, Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in dışında Robin van Persie ve Nabil Dirar da sakatlıkları nedeniyle bu maçta oynayamayacak.

DHA'nın haberine göre kasığında ki sakatlık sebebi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Slovak yıldız dün yapılan iğne tedavisinin de etkili olmadığı öğrenilirken, bu sabah kulüp doktoru tarafından tekrar test edilen Skertel'in derbide oynamayacağına karar verildi. Skrtel'in risk alınıp oynatılırsa kasığında yırtık oluşabileceği ve sahalardan 1.5 ay uzak kalma ihtimali bu kararda etkili oldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 4 maça çıkan Martin Skrtel 2 gol attı.