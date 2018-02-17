Atiker Konyaspor forması giyen Nejc Skubic, beIN Sports’a konuştu. Maçı değerlendiren Sloven oyuncu, “Çok güzel bir müsabakaydı. Bugün (dün) iki puan kaybettik. Diğer açıdan bakınca da 1 puan aldık. Bu şekilde puanlar alırsak, istediğimizi de alacağız. Bizim için her maç final maçı. Her karşılaşmaya 3 puan için çıkıyoruz.” şeklinde konuştu.

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