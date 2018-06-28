Slack nedir? Slack nasıl kurulur?

Slack uygulaması bildiğimiz mesajlaşma uygulamalarına benzese de metin paylaşımını kolaylaştıran ve farklı gruplar, departmanlar açmanızı sağlar. Email yoğunluğu ile uğraşmak yerine 30’dan fazla programlama dilini destekleyen Slack ile Android, İOS, masaüstü ayrımı olmadan bilgi akışı sağlanabilir. Slack uygulaması kanallardan oluşmaktadır ve Google Drive ve Dropbox ile uyumludur.

SLACK KURULUMU

Slack uygulamasını bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirip üye olduktan sonra kanallar oluşturarak tüm ekip üyelerini bu kanallarda bir araya getirebilirsiniz. Kanallar, Slack’in temel taşlarından birini oluşturuyor Slack uygulamasında Create New Team butonuna basarak yeni kanal oluşturmaya başlarsınız. Takım ismi, türü ve takımınınız slack adresini girdikten sonra takımınız yani Slack sayfanız oluşturulmuş oluyor.Oluşturduğunuz kanallarda üyelerin birbirinde ekli olması gerekmez, bu kanal üzerinden iletişi kurabilirler.Her proje için bir takım oluşturmayı unutmayın

SLACK UYGULAMASININ ARTILARI

Slack’tan söz etmişken onu rakiplerinden ayıran en önemli iki özelliğine de değinmek istiyoruz.Slack kullanmaya başladıktan sonra yaptığınız görüşmeleri ve dökümanları arama fitresini kullanarak hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Arama yaparken aradığınız metnin ya da dökümanın kimden geldiğini ya da hangi kanalda olduğunu da filtreleyebilirsiniz.

Ayrıca Slack’ta aldığınız bir mesaja hatırlatma kurabilirsiniz. Yani meşgul olduğunuz bir anda gelen bir iletiyi unutma şansınız oldukça yüksek. Bir mesajı kendinize daha sonra hatırlatmak için hatırlatacağınız mesajın üzerine gelin üç nokta menüsünden Remind me about this seçeneğinden süre seçebilirsiniz. Böylece mesaj size belirlediğiniz sürede tekrar hatırlatılır.