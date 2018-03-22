İki dağın ortasında incecik bir ip, yukarıda gökyüzü, aşağıda koca bir uçurum... Sırf spor olsun diye karşıdan karşıya adım adım geçer miydiniz? Bu çılgınlığın adı slackline. Üstelik son yıllarda Türkiye’de de yaygınlaşmaya başladı.

Gazete Habertürk’ten İrem Koca'ya konuşan Nuri Kayserilioğlu, bu sporun amacını “Doğa ile iç içe olmak ve dağların, vadilerin, denizlerin oluşturduğu muhteşem manzaraları yalnızca 2.5 cm genişliğindeki slackline hattının üzerinde yürürken izleyebilmek” sözleriyle anlatıyor.

2012’de kurulan ve 2013’ten beri Türkiye’nin Uluslararası Slackline Federasyonu’ndaki tek temsilcisi olan Slackline Türkiye’nin Instagram sayfasındaki fotoğraflar heyecan uyandırsa da bu sporu kimler yapabilir, tehlikeleri nelerdir gibi sorular da akla takılıyor. Kayserilioğlu, “Kesinlikle tehlikeli değil. Mükemmel bir dengeye veya fiziksel güce sahip olmanız gerekmiyor, herkes yapabilir. Bisiklet sürmek gibi. Takip edilmesi gereken temel kurallar var tabii” diyor.

‘ULAŞTIĞIMIZ BINLERCE KIŞI VAR’

Gelecek aylarda çeşitli organizasyonlar yapacaklarını da belirten Kayserilioğlu “Slackline sporunu hayatlarının bir parçası yapan 11 sporcu olsa da ulaştığımız binlerce kişi var. Gebze/Ballıkayalar kanyonu ve Şile’de antrenman yapıyoruz. Önümüzdeki aylarda Sinop/Boyabat ve Samsun/Sahinkaya Kanyonu’nda projeler yapacağız” diye konuşuyor.

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