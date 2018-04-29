Slask Wroclaw - Lechia Gdansk maçı ne zaman?

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu maçında Slask Wroclaw ile Lechia Gdansk, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Slask Wroclaw 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Lechia Gdansk 4 puanda ve 4. sırada. Slask Wroclaw son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lechia Gdansk son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 659 kodlu maçı oynayanlar; Slask Wroclaw galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Lechia Gdansk galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Slask Wroclaw son hafta oynanan Korona Kielce maçında 1-1 berabere kaldı.

Lechia Gdansk ise Arka Gdynia karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Slask Wroclaw, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Lechia Gdansk, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lechia Gdansk 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.