Slask Wroclaw - Lechia Gdansk maçı ne zaman?

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Slask Wroclaw, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Lechia Gdansk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Slask Wroclaw 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Lechia Gdansk 4 puanda ve 4. sırada. Slask Wroclaw son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lechia Gdansk son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 659. İddaa'da Slask Wroclaw kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Lechia Gdansk kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Slask Wroclaw son hafta oynanan Korona Kielce maçında 1-1 berabere kaldı.

Lechia Gdansk ise Arka Gdynia karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Slask Wroclaw, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Lechia Gdansk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lechia Gdansk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.