Slask Wroclaw - Piast Gliwice maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Slask Wroclaw, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Piast Gliwice takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:30. Slask Wroclaw 6 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Piast Gliwice 1 puanda ve 6. sırada. Slask Wroclaw son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Piast Gliwice son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 257 kodlu maçı oynayanlar; Slask Wroclaw galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Piast Gliwice galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Slask Wroclaw önceki hafta Korona Kielce mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Piast Gliwice ise Nieciecza karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Slask Wroclaw, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Piast Gliwice, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Piast Gliwice 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.