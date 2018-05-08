Slask Wroclaw - Pogon Szczecin maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Küme Düşme Turu heyecanı devam ediyor. Slask Wroclaw, 08 Mayıs 2018 Salı günü Pogon Szczecin takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. 6 puanlı Slask Wroclaw 1. sırada bulunuyor, Pogon Szczecin 4 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Slask Wroclaw, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Pogon Szczecin son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 417. İddaa'da Slask Wroclaw kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Pogon Szczecin kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Slask Wroclaw son hafta oynanan Korona Kielce maçında 1-1 berabere kaldı.

Pogon Szczecin, Legia Warszawa karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Slask Wroclaw, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Pogon Szczecin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pogon Szczecin, 0 gol atarken 0 gol yedi.