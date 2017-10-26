Slaven Bilic için ABD iddiası

Premier Lig ekiplerinden West Ham’da kötü günler geçiren teknik direktör Slaven Bilic için Hırvat basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre 2018 Dünya Kupası’na katılamayan ABD Milli Takımı’nın West Ham’dan ayrılması halinde Bilic’e teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.

Öte yandan West Ham, dün Lig Kupası’nda Tottenham’ı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup ederek çeyrek finale çıktı ve rahat bir nefes aldı.