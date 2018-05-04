Slaven Koprivnica - Dinamo Zagreb karşılaşma önü

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Slaven Koprivnica, 04 Mayıs 2018 Cuma günü Dinamo Zagreb takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Slaven Koprivnica 36 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Dinamo Zagreb 69 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Slaven Koprivnica, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Dinamo Zagreb, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 190 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slaven Koprivnica kazanırsa 6.25, beraberlik çıkarsa 3.75, Dinamo Zagreb sahadan galip ayrılırsa 1.30 oranını elde edecekler.

Slaven Koprivnica önceki hafta Rudes mücadelesinde 1-2 kazandı.

Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Slaven Koprivnica, 20 gol attı ve 16 gol yedi.

Dinamo Zagreb, dış sahada 9 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dinamo Zagreb 31 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.