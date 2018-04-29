Slaven Koprivnica - Hajduk Split düellosu

Hırvatistan 1.HNL maçında Slaven Koprivnica ile Hajduk Split, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 35 puanlı Slaven Koprivnica 7. sırada bulunuyor, Hajduk Split 61 puana sahip ve 3. sırada. Slaven Koprivnica son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hajduk Split son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 621 kodlu maçı oynayanlar; Slaven Koprivnica galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.20, Hajduk Split galibiyet oranı 1.60.

Slaven Koprivnica önceki hafta Rudes mücadelesinde 1-2 kazandı.

Hajduk Split ise Istra 1961 Pula maçında 1-3 kazandı.

Slaven Koprivnica, evinde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 16 gol yedi.

Hajduk Split, dış sahada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hajduk Split 32 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.