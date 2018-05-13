Slaven Koprivnica - Istra 1961 Pula maçı öncesi rakamlar

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Slaven Koprivnica, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Istra 1961 Pula takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 37 puanlı Slaven Koprivnica 7. sırada bulunuyor, Istra 1961 Pula 26 puana sahip ve 9. sırada. Slaven Koprivnica, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Istra 1961 Pula, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 597 kodlu maçı oynayanlar; Slaven Koprivnica galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Istra 1961 Pula galibiyet oranı 0.00.

Slaven Koprivnica son haftadaki Rudes müsabasında 2-0 yenildi.

Istra 1961 Pula ise Hajduk Split karşılaşmasında 1-5 yenildi.

Slaven Koprivnica, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Slaven Koprivnica, kendi sahasında 22 gol attı, 18 gol yedi.

Istra 1961 Pula, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 13 mağlubiyet elde etti. Istra 1961 Pula, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.