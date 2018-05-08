Slavia Prague - FK Baumit Jablonec sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Kupa Final heyecanı devam ediyor. Slavia Prague, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü FK Baumit Jablonec takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:15. Slavia Prague son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FK Baumit Jablonec son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slavia Prague kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, FK Baumit Jablonec sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Slavia Prague önceki hafta Zbrojovka Brno mücadelesinde 4-0 kazandı.

FK Baumit Jablonec ise MFK Karvina maçında 0-2 kazandı.