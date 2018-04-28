Slavia Prague - Slovacko düellosu

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Slavia Prague, 29 Nisan 2018 Pazar günü Slovacko takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Slavia Prague 49 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Slovacko 27 puanda ve 11. sırada. Slavia Prague son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Slovacko, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 500 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slavia Prague kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Slovacko sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Slavia Prague son hafta oynanan Tescoma Zlin maçında 0-4 kazandı.

Slovacko ise Dukla Praha karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Slavia Prague, evinde 10 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 8 gol yedi.

Slovacko, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slovacko 7 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.