Slavia Prague - Slovacko düellosu

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Slavia Prague, 29 Nisan 2018 Pazar günü Slovacko takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Slavia Prague 49 puanla 2. sırada, Slovacko 27 puanla 11. sırada bulunuyor. Slavia Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Slovacko son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 500 kodlu maçı oynayanlar; Slavia Prague galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Slovacko galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Slavia Prague son hafta oynanan Tescoma Zlin maçında 0-4 kazandı.

Slovacko ise Dukla Praha karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Slavia Prague, 27 gol attı ve 8 gol yedi.

Slovacko, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Slovacko 7 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.