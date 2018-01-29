Slayer müzik dünyasına veda ediyor!

Ünlü metal grubu Slayer, resmi internet sitesinde yayınladığı 30 saniyelik video üzerinden son kez dünya turnesine çıkacağını hayranlarına duyurdu.

Amerikalı thrash metal grubu videoda, “Son yaklaştı.. Slayer, tek bir dünya turu ile vedasını yapacak” mesajını yayınlayarak grubun dağılacağı sinyalini verdi. Slayer’ın final turnesinde Lamb of God, Antrax, Behemoth ve Testament’ın aralarında olduğu ünlü rock ve metal gruplarının açılış yapacağı da belirtildi.

Megadeth, Antrax, Metallica ile birilikte thrash metal dört büyüklerinden biri olan 1981 yılında gitaristler Kerry King ve Jeff Hanneman tarafından Kaliforniya’da kurulan grup 1986 yılında piyasaya sürülen ‘Reign in Blood’ albümü ile adını dünyaya duyurdu.

Slayer

Megadeth

Antrax

metallica

Reign in Blood

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