Sligo Rovers - Bohemians maç önü

Sligo Rovers ve Bohemians, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Sligo Rovers 15 puanla 7. sırada, Bohemians 13 puanla 8. sırada bulunuyor. Sligo Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bohemians son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 405. İddaa'da Sligo Rovers kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Bohemians kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sligo Rovers son hafta oynanan Drogheda United maçında 0-0 berabere kaldı.

Bohemians ise Finn Harps maçında 3-1 kazandı.

Sligo Rovers, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 13 gol yedi.

Bohemians, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bohemians 6 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.