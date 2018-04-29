Sligo Rovers - Bray Wanderers maç önü

İrlanda Premier Lig maçında Sligo Rovers ile Bray Wanderers, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 12 puanlı Sligo Rovers 9. sırada bulunuyor, Bray Wanderers 4 puana sahip ve 10. sırada. Sligo Rovers son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bray Wanderers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 674. İddaa'da Sligo Rovers kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Bray Wanderers kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sligo Rovers önceki hafta Drogheda United mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Bray Wanderers, Cork City karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Sligo Rovers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sligo Rovers, kendi sahasında 4 gol attı, 12 gol yedi.

Bray Wanderers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bray Wanderers, 2 gol atarken 22 gol yedi.