Sligo Rovers - Bray Wanderers maç önü

Sligo Rovers ve Bray Wanderers, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Sligo Rovers 12 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Bray Wanderers 4 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Sligo Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bray Wanderers, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 674 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sligo Rovers kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bray Wanderers sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sligo Rovers önceki hafta Drogheda United mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Bray Wanderers, Cork City karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Sligo Rovers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sligo Rovers, kendi sahasında 4 gol attı, 12 gol yedi.

Bray Wanderers, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bray Wanderers 2 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.