Sligo Rovers - Cork City düellosu

İrlanda Premier Lig maçında Sligo Rovers ile Cork City, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 20 puanlı Sligo Rovers 8. sırada bulunuyor, Cork City 50 puana sahip ve 1. sırada. Sligo Rovers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cork City, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 227. İddaa'da Sligo Rovers kazanır 5.50, berabere biter 3.60, Cork City kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Sligo Rovers önceki hafta Cork City mücadelesinde 1-4 yenildi.

Cork City ise Sligo Rovers maçında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Sligo Rovers, 6 gol attı ve 15 gol yedi.

Cork City, dış sahada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cork City 20 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.