Sligo Rovers - Limerick rakamlar

Sligo Rovers ve Limerick, 25 Mayıs 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Sligo Rovers 16 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Limerick 16 puanda ve 9. sırada. Sligo Rovers son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Limerick, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 114 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sligo Rovers kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 3.00, Limerick sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sligo Rovers son haftadaki Cork City müsabasında 1-4 yenildi.

Limerick ise Dundalk maçında 8-0 yenildi.

Sligo Rovers, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 15 gol yedi.

Limerick, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Limerick, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.