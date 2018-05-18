Sligo Rovers - Shamrock rakamlar

Sligo Rovers ve Shamrock, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Sligo Rovers 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Shamrock 22 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Sligo Rovers, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Shamrock, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 289 kodlu maçı oynayanlar; Sligo Rovers galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.10, Shamrock galibiyet oranı 1.65. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sligo Rovers son hafta oynanan Drogheda United maçında 0-0 berabere kaldı.

Shamrock ise Limerick maçında 2-1 kazandı.

Sligo Rovers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Sligo Rovers, kendi sahasında 6 gol attı, 15 gol yedi.

Shamrock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shamrock, 4 gol atarken 11 gol yedi.