Sligo Rovers - Waterford United düellosu

İrlanda Lig Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Sligo Rovers, 08 Mayıs 2018 Salı günü Waterford United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Sligo Rovers son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Waterford United, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 420 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sligo Rovers kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, Waterford United sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

Sligo Rovers önceki hafta Bray Wanderers mücadelesinde 1-2 kazandı.

Waterford United ise Bohemians maçında 1-0 kazandı.