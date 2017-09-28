Slime tartışmasına TUKİD'den açıklama!

Kamuoyunda 'çocuk sağlığına zararlı olduğu' iddiasıyla tartışmalara konu olan Slime adlı oyun jeliyle ilgili polemiğe son noktayı koyacak açıklama Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nden (TUKİD) geldi.
"ABD VE AB'DE OYUNCAK ETİKETİYLE SATILIYOR"
Ortaya atılan iddiaların aksine, söz konusu oyun jelinin ABD ve AB'de oyuncak etiketiyle satıldığını Türkiye'de de gerekli testlerden geçtiğini bu nedenle güvenle kullanılabileceğini vurgulayan TüKİD Yönetim Kurulu Üyesi Kimyager Mustafa Başar, "Oyun jelinin hammaddesi olan PVA dünya üzerinde en yaygın kullanılan üründür. Herhangi bir uçucu zararlı solvent de içermez. CE belgelerine sahip ürünler AB standartlarına uygunluğu ve gerekli testlerden geçtiğini gösteriyor" dedi.
Söz konusu oyun hamurunun üretiminde hiçbir zararlı kimyasal uçucu madde ve uyuşturucu madde ortaya çıkmadığının altını çizen Başar, "Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, 18 yaşından küçüklerin, oyun hamurunun yapımında kullanılan toz boraxı kullanmamaları. Seramikten cama günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok ürünün aktif maddesi olan sıvı boraxları ise 3-18 yaş aralığındaki tüm kullanıcılar güvenle kullanabilir" diye konuştu.
PVA Borax ve traş köpüğü karışımından uyuşturucu malzemesi çıktığını iddialarına sert tepki gösteren Başar şöyle devam etti: "Konu hakkında bilgi sahibi olmayan, mesleği icabı kimyasal maddeleri tanımayan kişiler gerçek dışı açıklamalarla kamuoyunda yanlış algıya sebep oluyor. Su bazlı ve kokusuz olan slime'ın koklandığında zarar verdiğini, uyuşturucu madde meydana geldiğini öne sürenler temelsiz söylemlerini ispat etmek zorundadır.
ÇOCUĞUN YARATICILIĞINI ARTIRIR
CE belgeli, üreticisi, ithalatçısı belli olan, yani kimliği bulunan, testlerden geçmiş ürünler tüketiciler tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Yukarıdaki şartlarda satın alınan slime oyun hamurlarıyla oynamak son derece güvenlidir, çocukların el göz koordinasyonu sağlar, yaratıcılıklarını artırır."
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