Slovacko - Teplice sahaya çıkıyor

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Slovacko, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Teplice takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Slovacko 28 puanla 11. sırada, Teplice 33 puanla 8. sırada bulunuyor. Slovacko, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Teplice, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 330 kodlu maçı oynayanlar; Slovacko galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, Teplice galibiyet oranı 3.40. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Slovacko son hafta oynanan Dukla Praha maçında 2-3 kazandı.

Teplice ise Sparta Prague maçında 2-1 yenildi.

Slovacko, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Slovacko, kendi sahasında 14 gol attı, 14 gol yedi.

Teplice, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Teplice 12 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.