Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, Slovak makamlarından, yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak'ın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma açılmasını istedi.

Azoulay, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Kuciak'ın öldürülmesine ilişkin Slovak makamlarından soruşturma açılmasını ve faillerinin adalete teslim edilmesini talep etti.

Kuciak'ın öldürülmesini kınayan Azoulay, gazetecilerin hayatlarından endişe etmeden mesleklerini icra edebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Slovakya Emniyet Müdürü Tibor Gaspar, düzenlenen basın toplantısında, gazetecilik faaliyetinden dolayı öldürüldüğü düşünülen araştırmacı gazeteci Kuciak'ın ve kız arkadaşının cesetlerinin pazar gecesi Velka Maca'daki evlerinde bulunduğunu belirtmişti.

Gaspar, Kuciak ve kız arkadaşının birer kurşunla öldürüldüğünün tespit edildiğini ve incelemelere göre cinayetin önceden planlandığını söylemişti.

Slovakya medyasındaki haberlerde, "aktuality.sk" isimli haber sitesinin çalışanı 27 yaşındaki gazeteci Kuciak'ın, vergi kaçakçılığı olaylarını araştırdığı ve son dönemde tehditler aldığı ifade edilmişti.

Slovakya hükümeti, iki gün önce, Kuciak ve kız arkadaşının katilinin belirlenmesini sağlayacak bilgi paylaşan kişilere 1 milyon avro ödül verileceğini duyurmuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir gazetecinin yaptığı işten dolayı öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması için Slovakya makamlarına çağrıda bulunmuştu.

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