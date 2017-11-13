Bu sonucun ardından Slovakya grubu 7 puanla lider tamamlarken, Türkiye 6 puanla ikinci sırada yer aldı. Milliler, Slovakya'nın ardından Elit Tur'a yükselen diğer takım oldu.

Ay-yıldızlılar, son maçlardan önce turnuvada Elit Tur'a yükselmeyi garantilemişti.

Elemelerde 13. Grup maçları, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde sona erdi.

Türkiye, son karşılaşmasında Slovakya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlıların golleri, 66'ncı dakikada Abdulkadir Ömür ve 68. dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Slovakya'nın gollerini ise 50'inci dakikada Matej Gresak, 82'inci dakikada Josef Spyrka ve 87. dakikada Burak Kapacak kendi kalesine attı. Millilerde 54. dakikada Recep Yemişci, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Grup maçlarında Türkiye, daha önce Kazakistan'ı 3-0, Galler'i ise 2-1 mağlup etmişti. Bugün oynanan gruptaki diğer maçta ise Kazakistan, Galler'i 3-2 yendi.

Slovakya: 3 - Türkiye: 2 | MAÇ SONUCU