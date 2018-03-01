Slovakya'da araştırmacı gazeteci Kuciak cinayetinden sonra üç siyasetçi istifa etti

- AFP Slovaklar, Jan Kuciak cinayetini 'Mafya ülkemden defol' yazılı pankartlarla protesto etti.

Slovakya'da nişanlısıyla birlikte öldürülen araştırmacı gazeteci Jan Kuciak'ın İtalyan suç örgütleriyle siyasetçiler arasındaki ilişkileri yazdığı ama bitiremediği haberinde adı geçen siyasetçiler, soruşturma sona erene kadar görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Başbakan Fico'nun partisi SMER üyesi Kültür Bakanı Marek Madaric de cinayetler sonrası bir bakan olarak tek seçeneğinin istifa olduğunu belirtip görevinden ayrıldı.

Kuciak son haberinde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun danışmanı, eski model Maria Troskova ile eski patronu, Slovak hükümetinin Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Viliam Jasan'ın İtalyan mafyasıyla işbirilği yaptıklarını yazmıştı.

Kuciak'ın haberinde, İtalya'nın Calabria bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü Ndrangheta ile siyasetçilerin yıllarca ülkenin yoksul bölgesine gitmesi gereken AB fonlarını zimmetlerine geçirdikleri öne sürülüyordu.

Troskova ve Jasan, ortak açıklamalarında görevlerini kötüye kullanmadıklarını ve cinayetle ilgili olmadıklarını söyledi ve soruşturma boyunca görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Danışmanlar, isimlerinin Başbakan Fico'ya karşı siyasi mücadelede kullanılamayacağını söyledi ve "Bazı siyasetçiler ve medya isimlerimizi bu suçlarla ilişkilendirme teşebbüsünde bulunuyor" dedi.

- EPA

Slovakya'da öldürülen ilk gazeteci

Fico, Salı günkü basın açıklamasında cinayetlerin çözümü için bilgi vereceklere 1 milyon euro ödül verileceğini söyledi.

Muhalif partilerin ve medyanın cinayetleri 'siyasi araç olarak kullanmasını' eleştiren Fico, "Masum kişileri hiçbir kanıt olmadan bu çifte cinayetle ilişkilendirmeyin" dedi.

27 yaşındaki Slovak araştırmacı gazeteci Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova, geçen hafta sonu evlerinde vurularak öldürülmüştü.

Polis Kuciak cinayetinin gazetecinin araştırdığı haberle ilgili olabileceğini söylemişti.

- AFP Kültür Bakanı Marek Maradic istifa etti.

Cinayet sonrası istifa eden Kültür Bakanı Marek Madaric, 'kendi görev süresinde bir gazetecinin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu' söyledi.

Kuciak'ın Slovakya'nın doğusundaki İtalyan iş adamları, İtalyan mafyası ve siyasetçilerle ilgili araştırması, Uluslararası Organize Suç ve Yolsuzluk Haberleri Projesi (OCCRP), Çek Araştırmacı Gazetecilik Merkezi ve İtalya Araştırmacı Gazetecilik Projesi ile ortak yürütülüyordu.

Kuciak, Slovakya tarihinde öldürülen ilk ve tek gazeteci.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde son 10 yılda beş gazetecinin benzer şekilde öldürüldüğünü belirtti.

Geçen Ekim ayında ülkedeki yolsuzluklarla ilgili yazan Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia aracına yerleştirilen bombayla öldürülmüştü.

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