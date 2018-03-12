Kalinak, düzenlediği basın toplantısında, ülkede istikrarın korunabilmesi için istifa ettiğini açıkladı.

Slovakya'da 25 Şubat'ta gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının öldürülmesinin ardından hükümete yönelik tepkiler devam ediyor. Daha önce de Madaric istifasını sunmuştu.

Geçen hafta başta başkent Bratislava olmak üzere birçok şehirde geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

Gazeteci cinayetine ilişkin gösterilerin hükümet karşıtı yön kazanması üzerine Başbakan Robert Fico, Kalinak'ın istifasını istemişti.

Jan Kuciak ve kız arkadaşının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü sanılıyor. Olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon avro ödül verileceği duyurulmuştu.

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