Slovakya Başbakanı Robert Fico, gazetecilik faaliyetinden dolayı öldürüldüğü düşünülen araştırmacı gazeteci Kuciak ve kız arkadaşının katilinin bulunması konusunu görüşmek üzere İçişleri Bakanı, Başsavcı, Emniyet Müdürü ve İstihbarat Müdürü ile olağanüstü toplantı yaptı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Fico, Slovakya hükümetinin, katile ilişkin bilgi paylaşan kişilere 1 milyon avro vereceğini söyledi.

Fico ayrıca, olayın açıklığa kavuşturulması için Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı, polis ve istihbarat birimlerinin desteğiyle ortak bir ekip oluşturulacağını ifade etti.

AA'nın haberine göre, Slovakya Emniyet Müdürü Tibor Gaspar, bugün düzenlediği basın toplantısında, gazetecilik faaliyetinden dolayı öldürüldüğü düşünülen araştırmacı gazeteci Kuciak'ın ve kız arkadaşının cesetlerinin dün gece Velka Maca'daki evlerinde bulunduğunu ve incelemelere göre cinayetin önceden planlandığını belirtmişti.

Slovakya medyasındaki haberlerde, "aktuality.sk" isimli haber sitesinin çalışanı 27 yaşındaki gazeteci Kuciak'ın, vergi kaçakçılığı olaylarını araştırdığı ve son dönemde tehditler aldığı kaydedilmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir gazetecinin yaptığı işten dolayı öldürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması için Slovakya makamlarına çağrıda bulunmuştu.

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