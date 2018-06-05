Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan Fas, özel maçta Slovakya'yı 2-1 yendi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken, ikinci yarıya iyi başlayan Slovakya, 56. dakikada Jan Gregus'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son yarım saatinde daha etkili olan Fas, 64. dakikada Ayoub El Kaabi ve 74. dakikada Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'nın attığı gollerle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.