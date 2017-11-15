Slovakya göçmen işçilere kapısını açıyor

Slovakya, ülkeye Avrupa Birliği (AB) dışından işgücü çekebilmek için çalışma ve oturum koşullarını hafifletiyor.
Bugün Slovakya parlamentosuna sunulan yasa teklifi, ülkeye Avrupa Birliği dışından gelecek olan kalifiye işçilerin çalışma izni alabilmeleri için gerekli olan belgeleri azalttığı gibi, bürokratik süreyi de önemli ölçüde kısaltıyor.
Bir yandan bölgede "yabancı ve göçmen karşıtlığı" yükselirken, diğer yandan da Slovakya hükümetinin yabancı işçileri ülkeye çekebilmek için bu tür uygulamalara başlaması yoğun tartışmalara neden oluyor.
Ancak hükümete yakın kaynaklar göçmen işçileri Slovakya'ya çekmeyi amaçlayan bu yasanın ülkede son zamanlarda kendini hissettiren yoğun işçi azlığı nedeniyle çıkarıldığı kanısındalar.
İşsizliğin son derece düşük olduğu Slovakya'da özellikle sanayi alanlarında uzman işçilere ihtiyaç duyuluyor.
Bu sanayi sektörleri arasında da birinci sırada otomotiv sanayi geliyor.
Beş buçuk milyon nüfusa sahip Slovakya sadece Avrupa'da değil, dünyada da nüfusa oranlandığında en çok otomobil üreten ülke. Slovakya otomotiv sektörü bin kişi başına 179 otomobil üretimiyle 2013 yılında dünyada ilk sırayı almıştı.
Slovakya'nın göçmen işçiler konusunda yasalarda uyguladığı kolaylıkların sınırları da olacak.
Bu yasa işsizliğin en düşük olduğu bölgelerde uygulanacak ve yine yasaya göre bir şirket tüm çalışanlarının ancak yüzde 30'unu Avrupa Birliği dışından getirebilecek.
Yabancı işçilerin büyük bir dalga halinde ülkeye getirilmesi olasılığı göçmen karşıtı sağ grupların yanı sıra sendikaların da tepkisini çekti.
Slovakya'nın en büyük metal ve otomotiv işçileri sendikası olan OZ KOVO bu konuda protesto mitingleri düzenlemeyi de gündemine aldı.
Sendikaya göre hükümetin ve otomotiv sektörü temsilcilerinin amacı ülkede otomotiv sektöründe yükselen işçi ücretlerini geri kalmış ülkelerden getirilen işçilerle frenlemek.
Sendika, hükümetin dünya otomotiv devlerine ülkede fabrika kurması için büyük vergi muafiyeti ve mali destekler verilirken ve bu nedenle otomotiv şirketlerinin çok karlı çalışma koşullarına sahip olurken işçi ücretlerinin ise yerinde saydığını vurguluyor.
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