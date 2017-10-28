Slovakya posta idaresi: "Irkçı parti içeriklerini taşımayacağız"

Slovakya'da doğrudan halk tarafından seçilen il valileri seçimlerine bir hafta kala , Slovakya Posta İdaresi 'ırkçı, popülist ve yabancı düşmanı' parti tarafından gönderilen propaganda malzemelerini taşımayacağını açıkladı.
Posta İdaresi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, halka ulaştırılan malzemelerle ilgili olarak sorumluluk taşıdıkları vurgulanıyor.
Irkçı ve yabancı düşmanı "Bizim Slovakyamız" (LSNS) partisi lideri Marian Kotleba bunun bir sansür olduğunu ileri sürerken, Posta İdaresi Sözcüsü Martina Mackova ise ırkçı, halkı düşmanlığa teşvik eden, insanlar arasında nefret söylemi yayan propaganda malzemelerini taşımayı reddettiklerini açıkça ifade etti.
Sözcü, "Bunlar suç unsurudur. Bunları sadece basan ve yayımlayan kişiler ve kurumlar değil, yayanlar da mahkeme önünde sorumludur. Biz bu sorumluluğu üstlenmek istemiyoruz" dedi
"Bizim Slovakyamız" partisi Slovakya'da son yılların yükselen ve güçlenen bir siyasi hareketi.
Üyeleri siyah üniforma benzeri kıyafetlerle dolaşan ve "beyaz ırkçılık" yaptığını asla gizlemeyen parti, önce Macar azınlığa karşı bir hareket olarak ortaya çıktı.
Ardından da Roman ve Yahudi karşıtı bir çizgiye yerleşti. Son yıllarda ise bütün propagandasını mülteci ve İslam karşıtlığına temellendiriyor.
2016 yılının Mart ayında yapılan genel seçimlerde bütün partiler mülteciler konusunu seçim kampanyalarının merkezine oturtmuşlardı.
Ancak radikal ırkçı Bizim Slovakyamız partisi doğal olarak bu konuyu en demagog bir biçimde kullanan ve halkın yabancılara karşı olan korkusunu en acımasızca sömüren parti oldu.
LSNS %12'lik bir oy oranıyla 2016 genel seçimlerinde 150 kişilik parlamentoda 14 sandalye kazandı ve bu sonuçlarla parlamentodaki 3. büyük grubu oluşturdu
Önümüzdeki hafta yapılacak olan valilik seçimlerinde ırkçı Bizim Slovakyamız partisinin daha da güçlenmesi bekleniyor.
Kamuoyu yoklamalarına göre halkın % 71'i ülkede radikal siyasetlerin güçlenmesinden endişe duyduğunu söylese de, bu durum Slovakya'da ırkçıların güçlenmesini engellemeyeceğe benziyor.
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