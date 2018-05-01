Slovan Bratislava - Ruzomberok maçı ne zaman?

Slovakya Kupa Final maçında Slovan Bratislava ile Ruzomberok, 01 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:25. Slovan Bratislava son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ruzomberok son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 416. İddaa'da Slovan Bratislava kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Ruzomberok kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Slovan Bratislava son hafta oynanan Spartak Trnava maçında 2-1 kazandı.

Ruzomberok ise Zilina karşılaşmasında 3-0 yenildi.