Slovan Liberec - Vysocina Jihlava rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Slovan Liberec, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Vysocina Jihlava takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Slovan Liberec 42 puanla 6. sırada, Vysocina Jihlava 26 puanla 14. sırada bulunuyor. Slovan Liberec son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vysocina Jihlava son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 298 kodlu maçı oynayanlar; Slovan Liberec galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Vysocina Jihlava galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Slovan Liberec son hafta oynanan Vysocina Jihlava maçında 1-4 yenildi.

Vysocina Jihlava ise Slovan Liberec maçında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Slovan Liberec, 19 gol attı ve 11 gol yedi.

Vysocina Jihlava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vysocina Jihlava, 11 gol atarken 25 gol yedi.