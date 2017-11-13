Slovenya'da Cumhurbaşkanı Pahor yeniden seçildi

Slovenya Devlet Seçim Komisyonunca (DVK) yapılan açıklamada, oyların yüzde 99,98'lik kısmının sayıldığı belirtilerek, ikinci tura kalan iki adaydan Pahor'un oyların yüzde 52,94'ünü alarak, yüzde 50'lik barajı geçtiği ve ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiği ifade edildi.



AA'nın haberine göre; resmi olmayan ilk sonuçlara göre, diğer aday Kamnik Belediye Başkanı Marjan Sarec'in oy oranı ise yüzde 47,06'da kaldı.



Seçimlerde, kayıtlı 1 milyon 716 bin 39 seçmenin yüzde 41,74'ü sandığa giderek oy kullandı.

"TÜM HALKI TEMSİL EDECEĞİM"

Pahor, başkent Ljubljana'da yaptığı açıklamada, kendisi için oy kullanan herkese teşekkür ederek, "Tüm Slovenya halkını temsil edip, onların sesinin duyulması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." dedi.



Geride kalan 5 yılın ışığında önümüzdeki dönemde de bölgede bağlayıcı projelere odaklanacağını belirten Pahor, Slovenya siyasetine yardımcı olmak için hazır bulunacağını kaydetti.



Sarec de cumhurbaşkanlığına yeniden seçilen Pahor'u kutladı.



Bağımsızlığına 1991'de kavuşan Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor.









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