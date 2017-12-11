Slovenya'da Gizli İstihbarat Örgütü çalışanları greve gitti

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Slovenya'da Ulusal İstihbarat Kurumu çalışanları iş şartlarının düzeltilmesi ve zam talebiyle greve gittiler.

Yaptıkları işin gereği "gizli" çalışan istihbaratçıların greve gittiğinden kamuoyu İçişleri ve Yerel İdareler Bakanı Boris Koprivnikar'ın açıklamasıyla haberdar oldu.

Bakan biraz da sitemkâr ve samimi bir tavırla "istihbaratçıların bu ilginç adımı bizde şaşkınlık yarattı" yorumuyla grevin başladığını kamuoyuna duyurdu.

Ancak bakan grev haberiyle birlikte halkı rahatlatan sözler de söyledi ve "Slovenya istihbarat elemanları grev olsa da yasalar çerçevesinde teşkilatı asgari düzeyde çalıştırmaya devam edecekler" mealinde bir açıklamada bulundu.

Elbette açıklamalar greve kaç kişinin katıldığı bilgisini içermiyor. Çünkü "teşkilatta" kaç kişinin çalıştığı da doğal olarak bir devlet sırrı.

Avusturya, İtalva ve Hırvatistan'la sınırı olan Slovenya toplam 2 milyon nüfusuyla Avrupa'nın en küçük ülkeleri arasında yer alıyor.

Slovenya "Melania Turları"yla gündeme gelmişti

Sakin ve gelişmiş şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sevilen bir ülke olan Slovenya dünya gündemine en son Melania Trump'la girmişti.

Bilindiği gibi Amerika'nın First Lady'si, Slovenya'da doğma büyüme bir manken ve Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesi Melania Trump'ın doğduğu köyde üç gün üç gece süren bir şenlikle kutlanmıştı.

Slovenya kaynakları First Lady'nin Slovenyalı olması nedeniyle ülkeye gelen Amerikalı turist sayısında 2017'de % 15 artış olduğunu da açıklamışlardı.

Slovenya'da turizm şirketleri "Melania turları" düzenliyorlar. Bu turlarda turistler First Lady'nin doğduğu evi, gittiği okulu, çalıştığı fotomodel şirketini ziyaret ediyorlar.